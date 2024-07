Olympia: Keine Pause? Kein Problem! Unermüdlicher Musetti putzt Monfils

Lorenzo Musetti hat nur wenige Stunden nach seiner Finalniederlage in Umag bei den Olympischen Spielen in Paris 2024 Gael Monfisl mit 6.1 und 6.4 besiegt.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 28.07.2024, 18:46 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Lorenzo Musetti hat nach der Umag-Erfahrung keine Pause gebraucht

Besonders tief ist die Frustration bei Lorenzo Musetti über die hauzarte Niederlage gegen Francisco Cerundolo im Endspiel des ATP-Tour-250-Turniers in Umag dann nicht gesessen. Musetti hatte an der kroatischen Küste erst im Tiebreak des dritten Satzes verloren. Aber nur wenige Stunden später zeigte sich der Wimbledon-Halbfinalist bei den Olympischen Spielen im Stade Roland-Garros von seiner besten Seite. Und ließ Gael Monfils beim 6:1 und 6:4 keine Chance. In Runde zwei trifft Musetti auf Mariano Navone, der Nuno Borges beim 6:2 und 6:2 keine Chance ließ.

Auch Stefanos Tsitsipas gehörte zu den Gewinnern am Sonntag. Der Grieche gewann gegen Zizou Bergs aus Belgien mit 7:6 (6), 1:6 und 6:1. Nächster Gegner von Tsitsipas wird Daniel Evans sein.

Nadal fixiert Duell mit Djokovic

Die größte Aufmerksamkeit zog aber natürlich Rafael Nadal auf sich. Der spanische Matador hatte bis zuletzt überlegt, aufgrund von Problemen mit der Hüfte auf einen Einzel-Start zu verzichten. Trat dann aber doch gegen Marton Fucsovics an. Und fixierte mit dem 6:1, 4:6 und 6:4 ein Duell mit Novak Djokovic.

Aus em erweiterten Favoritenkreis konnten auch noch Tommy Paul gegen Luciano Darderi und Casper Ruud gegen Taro Daniel Zwei.Satz-Erfolge feiern. Auch Jan-Lennard Struff ist erwartungsgemäß weiter: Der deutsche Davis-Cup-Spieler schlug nach dem Rückzug seines eigentlichen Gegners Alex de Minaur den portugiesischen Nachrücker Francisco Cabral glatt mit 6:2 und 6:2.