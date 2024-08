Olympia: Machac und Siniakova - auf dem Court ein goldenes Paar

Tomas Machac und Katerina Siniakova gehen privat wieder getrennte Wege. Sportlich haben die beiden gestern gemeinsam Gold bei Olympia geholt.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 03.08.2024, 10:06 Uhr

Sportlich golden unterwegs, privat wieder getrennt: Katerina Siniakova und Tomas Machac

Das gemischte Doppel kommt im Tennissport ja nur noch bei den Grand-Slam-Turnieren und neuerdings beim United Cup ausgetragen. und dann alle vier Jahre bei den Olympischen Spielen. Kein Wunder also, dass sowohl Katerina Siniakova und Tomas Machac (oder auch Zhizhen Zhang und Xinyu Wang) in Pais 2024 ihre Premiere in diesem Wettbewerb feierten. Und die beiden Tschechen, bis vor kurzem auch privat noch ein Paar, gewann ein dramatisches Endspiel gegen Zhang und Wang mit 6:2, 5:7 und 10:8.

Für Siniakova war es bereits die zweite Goldmedaille ihrer Karriere: 2021 in Tokio hatte sie gemeinsam mit Barbora Krejcikova das Frauendoppel gewonnen.

Bronze ging an Kanada. Denn Félix Auger-Aliassime, der ja heute auch im Einzel noch die Chance auf eine Medaille hat, schlug gemeinsam mit Gabrieal Dabrowski die niederländische Vertretung Demi Schuurs und Wesley Koolhof mit 6:3 und 7:6 (2).