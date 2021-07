Olympia: Mit Roger Federer, Novak Djokovic und Alexander Zverev - Die Entry List ist da

Am Donnerstag wurde die Entry List für die Olympischen Spiele in Tokio veröffentlicht: Roger Federer, Novak Djokovic und Alexander Zverev wollen in der japanischen Hauptstadt laut derzeitigem Stand allesamt an den Start gehen. Bei den Frauen wird das Feld von Ashleigh Barty und Naomi Osaka angeführt.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 01.07.2021, 14:59 Uhr

Rafael Nadal, Dominic Thiem, Stan Wawrinka, Serena Williams und Simona Halep - es sind diese fünf Namen nur ein Auszug jener Spieler, die bei den Olympischen Spielen in Tokio nicht an den Start gehen werden. Blickt man auf die am Donnerstag veröffentlichte Entry List, können sich die Teilnehmerfelder dennoch sehen lassen.

Bei den Herren werden die beiden Weltranglistenführenden Novak Djokovic und Daniil Medvedev das Feld anführen. Neben Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev und Andrey Rublev scheint auch der Name Roger Federer auf der Entry List auf. Allerdings hatte der Schweizer vor dem Beginn des Turniers in Wimbledon betont, erst nach dem Auftritt in London über seinen Start am größten Sportereignis der Welt entscheiden zu wollen. Andy Murray wird in Tokio indes fix spielen.

Kein Österreicher im Einzel

Aus deutscher Sicht sind für das Einzel neben Zverev noch Jan-Lennard Struff, Dominik Koepfer und Philipp Kohlschreiber gemeldet. Österreichische Beteiligung wird es indes nur im Doppel geben: Oliver Marach und Philipp Oswald werden versuchen, im Paarlauf eine Medaille zu holen.

Bei den Damen wird das Feld von Ashleigh Barty und Naomi Osaka angeführt. Aus den aktuellen Top Ten verzichtet neben Halep und Williams mit Sofia Kenin eine weitere Grand-Slam-Siegerin auf eine Teilnahme. Für Deutschland werden ab dem 24. Juli indes Angelique Kerber und Laura Siegemund angreifen.

Die komplette Entry List im Überblick