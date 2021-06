Olympia: Novak Djokovic bestätigt Teilnahme, Juan Martin del Potro sagt ab

Während Novak Djokovic seine Teilnahme an den Olympischen Spielen in Tokio bestätigte, musste Juan Martin del Potro seinen Start beim größten Sportereignis der Welt absagen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 23.06.2021, 15:57 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic und Juan Martin del Potro bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro

Sowohl 2012 in London als auch 2016 in Rio de Janeiro standen sich Novak Djokovic und Juan Martin del Potro im Rahmen der Olympischen Spiele noch gegenüber, in diesem Jahr wird es definitiv zu keinem weiteren Aufeinandertreffen der beiden Grand-Slam-Sieger kommen. Denn del Potro wird 2021 - wie unter anderem auch Rafael Nadal und Dominic Thiem - nicht in Tokio auflaufen.

"Delpo wird nicht in der Lage sein, die Olympischen Spiele zu bestreiten. Die Knie-Reha läuft nach dem Plan des Arztes gut, aber er schlug Juan Martin vor, mit seinem Reha-Prozess und Training weiterzumachen und Tokio 2020 auszulassen", heißt es in einem Statement des Teams. Die lange Leidenszeit für den Argentinier geht somit weiter: Del Potro konnte seit Juni 2019 aufgrund einer langwierigen Knieverletzung kein Match auf der Tour bestreiten.

Djokovic jagt den Golden Slam

Fest steht nun auch, dass del Potro seinen Medaillensatz heuer nicht komplettieren wird: 2012 sicherte sich der mittlerweile 32-Jährige die Bronzemedaille, vier Jahre darauf holte er in Brasilien gar Silber. Der Weltranglisten-744. wäre in diesem Jahr aber ohnehin nur mit Außenseiterchancen ins Turnier gegangen, denn der ganz große Favorit auf den Sieg heißt aus derzeitiger Sicht Novak Djokovic.

Nach seinem Triumph bei den French Open hatte der Weltranglistenerste angekündigt, in einer "guten Position" für den Gewinn des "Golden Slam" - dieser besteht aus Siegen bei allen vier Grand-Slam-Events und dem olympischen Tennisturnier - zu sein. Daher überrascht es kaum, dass der serbische Tennisverband am Mittwoch gegenüber Sportski Zurnal die Teilnahme Djokovics an den diesjährigen Olympischen Spielen bestätigte.