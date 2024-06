Olympia: Novak Djokovic konzentriert sich wohl nur aufs Einzel

Novak Djokovic investiert bei den Olympischen Spielern 2024 offenbar seine ganzen Kräfte im Einzel.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 24.06.2024, 08:21 Uhr

Djokovic wird in Paris offenbar “nur” im Einzel starten - und eben nicht auch noch in der Doppel- oder Mixed-Konkurrenz.

Das berichtet das serbische Onlineportal danas.rs.

Offenbar will Djokovic seinen Körper bestmöglichst fürs Einzel schonen.

Der 37-Jährige hatte sich während der French Open einer Operation am rechten Meniskus unterziehen lassen müssen. Wimbledon schien damit kein Thema, eine Teilnahme an Olympia in Paris mit viel Optimismus.

Djokovic aber postete zuletzt bereits vielversprechende Videos von seiner Reha, auch Fotos auf dem Tenniscourt tauchten online bereits auf. Auch ein Start in Wimbledon scheint möglich.

Djokovic will Olympisches Gold

Während Djokovic auf dem Heiligen Rasen bereits sieben Mal triumphiert hat, fehlt ihm eine Olympische Goldmedaille noch.

2008 hatte Djokovic in Peking die Bronzemedaille geholt, in den vergangenen Auflagen war er stets vorzeitig ausgeschieden.

2012 und 2021 hatte Djokovic jeweils den vierten Platz geholt, im Mixed in 2021 an der Seite von Nina Stojanovic ebenfalls.

Olympisches Gold ist der letzte offene Punkt in der ruhmreichen Karriere des 24-fachen Majorchamps.