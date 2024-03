Olympia: Spieler aus Russland und Belarus dürfen unter neutraler Flagge antreten

Tennisprofis aus Russland und Belarus dürfen unter neutraler Flagge an den Olympischen Spielen in Paris teilnehmen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.03.2024, 07:46 Uhr

© Getty Images Gute Nachrichten für Daniil Medvedev und Andrey Rublev

Wie die ITF in dieser Woche mitteilte, dürfen Tennisprofis aus Russland und Belarus unter neutraler Flagge an den Olympischen Spielen in Paris teilnehmen. Das gilt auch für die später stattfindenden Paralympics.

Laut der Mitteilung des internationalen Tennisverbandes sind Spieler dazu berechtigt, "in individueller und neutraler Funktion" in der französischen Hauptstadt aufzuschlagen. Dafür müssen die Teilnahmevoraussetzungen erfüllt und die Vorschriften des IOC eingehalten werden.

"Die ITF-Entscheidung deckt sich mit der Mehrheit der Internationalen Verbände in Bezug auf Einzelwettkämpfe und Athleten, die diesen Sommer an den Spielen in Paris 2024 teilnehmen", heißt es von Seiten der ITF. Auch auf der regulären Tour starten die Spieler unter neutraler Flagge.

Mit Daniil Medvedev, Andrey Rublev und Karen Khachanov zählen bei den Herren gleich drei Russen zu den Medaillenanwärtern. Auf Frauenseite dürfte die Belarussin Aryna Sabalenka ein Wort bei der Titelvergabe mitreden. Das olympische Tennisturnier findet vom 27. Juli bis 4. August auf Sand in Roland Garros statt.