Olympia: Wegen Corona - Johanna Konta und Dan Evans müssen ebenfalls passen

Die nächsten Absagen für die Olympischen Spiele in Tokio sind da: Auch Johanna Konta und Dan Evans werden in der japanischen Hauptstadt nicht um Edelmetall kämpfen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 14.07.2021, 21:02 Uhr

© Getty Images Auch Johanna Konta wird nicht in Tokio aufschlagen

Als frischgebackene Siegerin in Eastbourne hätte Johanna Konta bei ihrem Heim-Grand-Slam-Turnier in Wimbledon aufgeschlagen, aus einem Start beim Rasenklassiker wurde aber nichts. Kurz vor Turnierbeginn wurde die Britin als enger Kontakt zu einer positiv auf das Coronavirus getesteten Person eingestuft, eine zehntägige Quarantäne war die Folge.

Während dieser entwickelte auch Konta selbst Symptome und wurde anschließend ebenfalls positiv getestet. "Daher konnte ich in den vergangenen zweieinhalb Wochen nicht trainieren. Traurigerweise hat das meinen Körper in eine Situation versetzt, in der es unmöglich für ihn ist, rechtzeitig für die Olympischen Spiele in Tokio komplett bereit zu sein", schrieb die 30-Jährige in den sozialen Medien. Sie hoffe, bald auf den Platz zurückkehren zu können.

Am Mittwochabend wurde zudem eine weitere Absage eines britischen Spielers bekannt: Auch Dan Evans wurde positiv auf das Coronavirus getestet und wird ebenso wie seine Landsfrau nicht bei den Olympischen Spielen antreten.

Vor Konta hatten bei den Damen schon Serena Williams, Simona Halep und Bianca Andreescu sowie ihre Teilnahme abgesagt. Bei den Herren werden neben Evans beispielsweise auch Roger Federer, Rafael Nadal, Dominic Thiem, Stan Wawrinka und Nick Kyrgios fehlen.