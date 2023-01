Operation erfolgreich! Nick Kyrgios mit Verletzungsupdate

Nick Kyrgios hat sich in der Nacht auf Montag (MEZ) mit einem Update zu seiner Meniskusverletzung zu Wort gemeldet. Der Australier hat sich erfolgreich einer Operation unterzogen.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 23.01.2023, 11:34 Uhr

Nick Kyrgios hat sich einer Operation unterzogen

Es war natürlich - vor allen Dingen aus Sicht der Veranstalter - ein ganz bitterer Start in die Australian Open 2023. Wenige Stunden, bevor Lokalheld Nick Kyrgios in das Turnier hätte starten sollen, gab der Australier in einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz bekannt, verletzungsbedingt nicht an den Start gehen zu können. Eine Meniskusverletzung, so Kyrgios damals, mache ein Antreten unmöglich.

Nun gibt es erste positive Signale vom australischen Enfant terrible: Der 27-Jährige teilte am Montagmorgen (MEZ) ein Foto aus dem Krankenhaus. Die Message: die Operation, sie verlief erfolgreich. "Ich werde alles dafür tun, um wieder zurück zu meiner Bestform zu kommen", ließ Kyrgios ausrichten. Im Vorjahr hatte der Mann aus Canberra in Wimbledon erstmals das Finale eines Grand-Slam-Turnier erreicht.

Bereits im Vorfeld der Australian Open hatte Kyrgios angekündigt, dass eine Rückkehr auf die ATP-Tour zum Sunshine Double in Indian Wells und Miami wahrscheinlich sei. Bei den Australian Open hatte sich Kyrgios freilich hohe Ziele gesetzt, es sei ein äußerst schwieriger Tag gewesen, erklärte Kyrgios vor versammelter Presse. 2022 hatte der 27-Jährige an der Seite von Thanasi Kokkinakis den Doppel-Titel in Melbourne gewinnen können.