Panichi zieht Djokovic-Vergleich: "Sinner ist genau wie er"

Mitte 2024 holte Jannik Sinner mit Marco Panichi den Ex-Fitness Trainer von Novak Djokovic in sein Team. In einem Interview sprach Panichi über die großen Parallelen der beiden Spitzen-Spieler.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 27.03.2025, 13:43 Uhr

Nach einer langen Zusammenarbeit mit Novak Djokovic wechselte Panichi die Seiten und schloss sich Sinners Team an. Perfekt in den familiären Stab um den Weltranglistenersten hineinpassend, ist der Italiener eine der lautstärksten Stimmen rund um den dreifachen Grand-Slam-Sieger. Daher vermag kaum jemand anders, die beiden Spitzenspieler so gut zu vergleichen wie Panichi.

Während Sinner noch seine Dopingsperre absitzen muss, erlaubte sich der erfahrene Coach im Podcast Tressessanta von Virginia Gambardella einen großen Vergleich. Der Italiener sehe einige starke Parallelen zwischen dem Serben und dem 23-jährigen Sinner. Vor allem ein Aspekt sei besonders auffällig. „Novak war jemand, der 24 Stunden am Tag für und vom Tennis lebte. Jannik ist genau gleich, wenn auch auf eine andere Art und Weise“, erklärte der 61-Jährige. „Sinner lebt auch für und vom Tennis."

Pianchi: “Nole braucht (…) einen Feind”

Den Spaß am Tennis findet der Weltranglistenerste vor allem im Wettkampf und ist selbst beim Training kompetitiv. „Die großen Champions sind so: Menschen, die Spaß an dem haben, was sie tun. Dahinter verbirgt sich immer die Freude am Wettkampf.“

Auch Djokovic macht seine Lust am Wettkampf zu einer seiner größten Stärken – allerdings auf eine ganz andere Weise, die Panichi sehr bewundere. „Nole braucht, metaphorisch gesprochen, einen Feind, gegen den er kämpfen kann. Ob es nun das Publikum oder sein Gegner auf dem Platz ist... er braucht diesen Energieschub. Wenn wir in der Vergangenheit sahen, dass er zu ruhig war, haben wir versucht, ihn anzustacheln. Das war eine Methode, die ihm gut geholfen hat, sich bei jedem Spiel aufzuputschen“, erklärte der Fitness-Coach. Ein interessanter Aspekt, den auch Sinner im Duell gegen Djokovic immer im Hinterkopf haben wird