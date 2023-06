Papa an Bord: Die Sheltons greifen gemeinsam an

Bei den French Open ist Ben Shelton in der ersten Runde gescheitert. Damit sich in Zukunft der Erfolg konstanter einstellt, hat sein Vater und Ex-Profi Bryan Shelton seinen Posten im College-Tennis aufgegeben und kümmert sich in Zukunft ausschließlich um seinen Sohn

Newcomer Ben Shelton hat in den letzten Monaten bewiesen, dass mit viel Talent gesegnet ist, aber noch nicht konstant auf Top-Niveau agieren kann. Dabei soll der Nummer 36 der Weltrangliste nun die Familie helfen. Denn sein Vater Bryan ist bereit, seinen Sohn voll auf dessen Weg zu unterstützen.

Ben Shelton verließ bereits im Sommer 2022 sein NCAA-Tennisteam bei den Florida Gators, um voll als Profi auf der ATP-Tour angreifen zu können, und verzichtete auf seine Ausbildung in Florida. Jetzt hat sein Vater, Bryan Shelton, der Trainer an demselben College ist, dort seinen Rücktritt angekündigt, um Ben bei der Verfolgung seines Traums zu unterstützen.

Bryan Shelton war selber ein professioneller Tennisspieler und konnte bis auf Platz 55 der Weltrangliste in den 90er-Jahren klettern und in seiner Karriere zwei ATP-Turniere gewinnen. Ben Shelton teilte in den sozialen Medien den Rücktritt seines Vaters mit und dankte ihm für all die Jahre, die er an der Schule gearbeitet hat. "Mein Vater hat sich heute vom College-Coaching zurückgezogen", schrieb Shelton. "Gratulation zu allem, was du in deinen 24 Jahren erreicht hast."

Der 20-Jährige freute sich jedoch darauf, die Reise mit seinem Vater zu beginnen."Das ist eine Hilfe, der Traum ist wieder zusammen, Baby!", fügte er hinzu. "Ich kann es kaum erwarten, dich mit mir auf Tour zu haben und zu sehen, was wir zusammen erreichen können."