Paralympics: Katharina Krüger scheitert in der ersten Runde

Nach der ersten Runde des Frauenwettbewerbs beim Paralympischen Rollstuhltennis-Turniers in Tokio ist die Sache für Katharina Krüger - und damit auch für das gesamte deutsche Team - auch schon wieder vorbei.

von SID/red

zuletzt bearbeitet: 28.08.2021, 19:54 Uhr

© privat Leider waren für Katharina Krüger die Paralympischen Spiele in Tokio schon nach dem ersten Match wieder vorbei

Die deutsche Durststrecke im Rollstuhltennis bei Paralympischen Spielen geht weiter. Als einzige für Tokio qualifizierte Vertreterin des Deutschen Tennis Bundes scheiterte Katharina Krüger gleich in der ersten Runde. Gegen die an Position drei gesetzte Niederländerin Aniek van Koot unterlag die 31-Jährige von den Zehlendorfer Wespen in nur 68 Minuten mit 3:6, 1:6.

Die Partie war wegen der hohen Temperaturen in Tokio kurzfristig in die Abendstunden verschoben worden. Letztmals gab es für den Deutschen Behindertensportverband imRollstuhltennis 2000 in Sydney eine Medaille. Krüger war bei ihren vier Teilnahmen zuvor immer im Achtelfinale ausgeschieden.

Hier der Einzel-Draw aus Tokio!