Paralympics Tokio 2021: Mit Katharina Krüger nur eine Deutsche am Start

Auf die einzige deutsche Starterin beim Paralympischen Rollstuhl-Tennisturnier in Tokio Katharina Krüger wartet gleich eine schwierige Auftakthürde.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.08.2021, 21:38 Uhr

© privat Katharina Krüger trifft bei den Paralympischen Spielen in Tokio zum Auftakt gleich auf die Nummer 3

Das Aufgebot des deutschen Paralympischen Teams beim Rollstuhl-Tennisturnier in Tokio ist reichlich überschaubar. Lediglich das heimische Aushängeschild Katharina Krüger (ITF 21) konnte sich für das wohl prestigeträchtigste Event im Rollstuhl-Tennis-Bereich qualifizieren. Die 31-Jährige aus Berlin wurde bei der Auslosung für die erste Runde von Fortuna allerdings nicht geküsst, geht es für die aktuell Weltranglisten-21. doch gleich gegen an drei gesetzte Niederländerin Aniek Van Koot (ITF 3). Das Head-to-head der beiden mutet schon fast skurril an - die ebenfalls 31-jährige Ex-Weltranglisten-Erste führt da mit 30:2.

Krüger war in ihrer Karriere bislang dreimal bei Paralympischen Spielen am Start gewesen. Zweimal war im Achtelfinale gegen die Rekordspielerin Ester Verheer Schluss gewesen (2008 in Peking, 2012 in London), 2016 in Rio de Janeiro scheiterte Krüger ebenfalls in der Runde der letzten 16 Spielerinnen - diesmal an der Chinesin Huang Huimin. Sollte die Deutsche die mehr als große Herausforderung gegen Van Koot lösen können, würde sie in der zweiten Runde entweder auf die Französin Emmanuelle Morch (ITF 30) oder die Russin Liudmila Bubnova (ITF 37) treffen.

