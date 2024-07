Paris 2024: Zverev bei der Wahl der Fahnenträger:innen auf der Shortlist

Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) hat heute die Shortlist der Fahnenträger:innen für die Olympischen Spiele in Paris veröffentlicht. Unter den sechs Nominierten (drei Frauen und drei Männer) ist auch Titelverteidiger Alexander Zverev. Er wäre der erste deutsche Tennisspieler, dem diese Ehre zuteilwird.

zuletzt bearbeitet: 15.07.2024, 14:12 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev ist in der Auswahl als Fahnenträger des deutschen Teams bei Olympia in Paris.

„Alexander hat es sich durch seine außergewöhnlichen sportlichen Erfolge in den vergangenen Jahren wie kein anderer verdient, die deutsche Mannschaft als Fahnenträger anzuführen. Sein historischer Olympiasieg 2021 wird den deutschen Sportfans ewig in Erinnerung bleiben. Er hat das Team D in Tokio perfekt repräsentiert. Wir sind überzeugt, dass die Zeit jetzt reif ist, dass zum ersten Mal in der Geschichte ein deutscher Tennisspieler bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele die deutsche Flagge trägt. Daher rufen wir Tennis- und Sport-Deutschland dazu auf, Sascha bei dieser Wahl zu unterstützen“, so DTB-Vorstand Veronika Rücker.

„Für mich ist es allein schon eine große Ehre, bei Olympischen Spielen dabei zu sein und Deutschland zu vertreten. Aber wenn ich nominiert werden würde, eine ganze Mannschaft und somit ein ganzes Land in die Spiele zu führen, wäre das die größte Ehre, die es im Sport gibt“, so Alexander Zverev.

So läuft die Wahl der Fahnenträger:innen

Die Wahl findet öffentlich vom 15. Juli bis zum 21. Juli statt. Abgestimmt werden kann unter www.teamdeutschland.de sowie bei den Medienpartnern der Fahnenträger:innen-Wahl Eurosport, ARD, ZDF und T-online.

Seit den Olympischen Spielen in Rio 2016 können Öffentlichkeit und Fans gemeinsam mit den Athlet:innen des Team D über die Fahnenträger:innen abstimmen. Dabei werden die Stimmen der Athlet:innen des Team D und die der Fans mit jeweils 50 Prozent gewertet.

Wer dann jeweils bei den Frauen und Männern die höchste Prozentpunktzahl hat, trägt gemeinsam die Fahne bei der Eröffnungsfeier auf der Seine in Paris. Das gewählte Duo wird am Donnerstag, 25. Juli 2024, bei der Team D-Pressekonferenz im Deutschen Haus in Paris verkündet.