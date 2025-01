Patrick McEnroe: Carlos Alcaraz ist kein „Straßenkämpfer“

Carlos Alcaraz hat das Viertelfinal-Match gegen Novak Djokovic bei den Australian Open aus der Hand gegeben. Patrick McEnroe verortet leichte mentale Schwächen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 23.01.2025, 14:07 Uhr

© Getty Images An Einsatz mangelt es Carlos Alcaraz natürlich nicht

Niemand in der Tennisszene würde das außerordentliche spielerische Talent von Carlos Alcaraz insgesamt in Frage stellen. Natürlich auch nicht Patrick McEnroe, der jüngere, nicht ganz so erfolgreiche Bruder von John. Und also bescheinigt McEnroe Alcaraz in der Analyse dessen Matches gegen Novak Djokovic auch, dass der Spanier über alle Waffen verfüge. Beinahe zu viele, schwingt da ungenannt mit.

Aber: Alcaraz sei eben kein „Straßenkämpfer“, so der frühere Davis-Cup-Kapitän der USA. Was Patrick McEnroe damit meint: Ein Spieler wie Rafael Nadal hätte Djokovic im zweiten Satz wohl nicht ins Match zurückgelassen. Was sich ja auch mit dem deckt, was Alcaraz nach dem Spiel in seiner Pressekonferenz anmerkte.

Alcaraz hat Djokovic schon in großen Endspielen geschlagen

Nun gehören ja immer zwei Spieler dazu, wenn es in einem Match zu einer nicht erwarteten Wende kommt. Und die Geschichte von Novak Djokovic zeigt: Wer auch immer sich auf der anderen Seite des Netzes im Vorteil fühlt, der sollte das ruhig noch einmal überdenken. Frag nach bei Stefanos Tsitsipas, der im Endspiel der French Open gegen den serbischen Großmeister schon mit 2:0-Sätzen geführt hat - und letztlich dennoch keine wirkliche Chance auf den Sieg hatte.

Der Unterschied von Tsitsipas zu Alcaraz ist indes: Letzterer hat Djokovic schon in ganz großen Endspielen besiegt. Nämlich in den letzten beiden Jahren in Wimbledon. Und gerade im Finale 2023 hatte man schon den Eindruck, dass Carlos Alcaraz, als er im zweiten und noch mehr im fünften Satz mit dem Rücken zur Wand stand, nicht unter dem Druck zerbrochen ist.

Allerdings hat sich dann im olympischen Finale in Paris gezeigt, dass Novak Djokovic doch noch der größere „Street Fighter“ ist. Denn jenes Match hätte in beide Richtungen gehen können. Geholt sich den Sieg und die Goldmedaille aber der eigentlich als Außenseiter gestartete Djokovic.

