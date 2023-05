"Petko" sicher: Egal wie – Nadal als Favorit nach Paris

Andrea Petkovic weiß, wie schwer es ist, sich nach Verletzungen zurückzukämpfen. Im Fall Rafael Nadal glaubt die Deutsche, dass das Alter ein großes Problem für den Mallorquiner darstellt. Aber: Sie sieht ihn in Paris noch immer in der Pole Position.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 08.05.2023, 18:03 Uhr

Die Genesung von Rafael Nadal verläuft nicht so wie er selbst gehofft hat. Das hat der Spanier vor kurzem persönlich in einem Statement von seiner Heimat Mallorca aus bestätigt.

Nun hat sich Andrea Petkovic über die Rückkehr Nadals geäußert. „Petko“ sieht vor allem das Alter als Grund für dessen lange Pause: „So spektakulär er auch ist, sein Körper ist nicht mehr der eines 25-Jährigen“, sagte die Darmstädterin im Interview mit dem Tennis Channel.-

Die Deutscher weiter: „Was bei ihm wirklich ins Spiel kommt, ist das Alter. Leider liegt es am Alter. in diesem Alter dauert es so viel länger, sich von einer Verletzung zu erholen, von der wir ursprünglich dachten, dass sie sechs bis acht Wochen dauern würde. Jetzt ist es immer länger geworden.“

Trotz der langsamen Erholung und seiner fehlenden Match-Praxis ist Petkovic zuversichtlich, dass Nadal ein wirklich gutes Niveau erreichen kann, wenn er sich auf dem roten Sand von Roland Garros wiederfindet. Petkovic geht sogar so weit, Rafael Nadal als Favoriten für die Veranstaltung zu bezeichnen: „Er ist immer noch der Beste auf Sand und wenn er bei Roland Garros auftaucht, ist er immer noch der Favorit auf den Sieg.“