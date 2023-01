Petkovic und Krawietz bei den Australian Open dabei

Andrea Petkovic und Kevin Krawietz werden bei den Australian Open für den TV-Sender Eurosport im Einsatz sein. Für Petkovic ist es der erste Grand-Slam-Einsatz nach ihrer aktiven Karriere. Krawietz nutzt seine "Baby-Pause".

von Daniel Müksch

zuletzt bearbeitet: 10.01.2023, 21:13 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

Andrea Petkovic

Es sind zwei prominente Namen, die das Team beim TV-Sender Eurosport zu den Australian Open komplettieren – Andrea Petkovic und Kevin Krawietz. Wie der Fernsehsender mitteilte, ist Petkovic an den Zweitrunden-Tagen sowie zum Frauen-Finale im Einsatz. Krawietz fungiert an ausgewählten Tagen als Co-Kommentator.

Doppel-Spezialist Krawietz wird am ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres nicht auf dem Platz teilnehmen, weil die Geburt seines ersten Kindes in Deutschland ansteht. Seit September 2021 ist der gebürtige Franke mit seiner langjährigen Lebenspartnerin Judith verheiratet. Damit wird die offizielle Grand-Slam-Premiere von Krawietz mit seinem neuen Doppelpartner Tim Pütz erst einmal verschoben. Während der Verletzung von Andreas Mies im letzten Jahr hatten Krawietz und Pütz bereits bei allen vier Grand Slams gemeinsam aufgeschlagen – mit dem Viertelfinale in Wimbledon als bestes Resultat.

Im Herbst 2022 verkündete Krawietz, dass er sich von seinem langjährigen Erfolgs-Partner Andreas Mies getrennt hat. Beide gewannen unter anderem gemeinsam zweimal die French Open in Paris. Mies geht inzwischen mit dem Australier John Peers an den Start – auch bei den Australian Open.

Für Andrea Petkovic ist der Ausflug ins TV fast schon Normalität. Noch während ihrer aktiven Karriere feierte die Darmstädterin ihre Premiere als Moderatorin bei der ZDF-Sportreportage. Seit Dezember 2019 gehört die French-Open-Halbfinalistin von 2014 zum Sportmoderatoren-Team des ZDF. Bei den US Open im vergangenen Jahr beendete Petkovic ihre Karriere.

Letzte Woche wurde zudem bekannt, dass auch Boris Becker in das Eurosport-Team zurückkehrt. Nach seiner Abschiebung aus England wird der dreifache Wimbledon-Sieger von München aus die Matches Down Under begleiten und auch wieder seine Sendung „Matchball Becker“ präsentieren.