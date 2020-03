Potchefstroom und Nur-Sultan - wo es in dieser Woche ATP-Punkte gibt

Nach der Absage des ATP-Masters-1000-Turniers in Indian Wells bleiben den Tennisprofis lediglich zwei kleinere Challenger-Events, um in der laufenden Woche an Punkte und ein bisschen Kleingeld zu kommen: In Südafrika und in Kasachstan.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.03.2020, 18:38 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Dustin Brown schlägt in dieser Woche in Südafrika auf

Natürlich hatten weder Jurij Rodionov noch Dustin Brown ernsthaft in Erwägung gezogen, es in dieser Woche beim Qualifikations-Turnier für das ATP-Masters-1000-Event für Indian Wells zu versuchen. Das wäre schon aufgrund der Platzierungen in der Weltrangliste schwierig geworden: Zwar ist Rodionov mit seinen beiden Erfolgen in Dallas und Morelos in den ATP-Charts bis auf Platz 165 nach vorne gestürmt, fraglich dennoch, ob es dafür einen Slot im Quali-Feld gegeben hätte.

Und also hat sich Rodionov, der am Freitag im österreichischen Nationaltrikot im Davis Cup Routinier Pablo Cuevas alles abverlangt, erst im Tiebreak des dritten Satzes verloren hat, aufgemacht nach Nur-Sultan, die Hauptstadt von Kasachstan. Dort geht der Linkshänder als Nummer vier gesetzt in ein ATP-Challenger-Turnier, bei dem 80 Punkte für den Sieger ausgelobt sind. Zu Beginn wartet mit Tobias Kamke gleich der nächste Veteran auf Rodionov.

Brown und Miedler in Südafrika

Turnierfavorit in Nur-Sultan ist Mohamed Safwat, neben der Nummer zwei, Yannick Maden, und eben Kamke ist mit Mats Moraing noch ein dritter Deutscher im Tableau.

Im südafrikanischen Potchefstroom sind es deren ebenfalls drei, Dustin Brown geht aber als Nummer vier in die Veranstaltung, Daniel Masur als Nummer sechs. Tobias Simon teilt das Schicksal, ungesetzt zu sein, mit den beiden Österreichern Lukas Miedler und David Pichler. Der Turniersieger hier bekommt immerhin 50 Punkte für die ATP-Weltrangliste gutgeschrieben.