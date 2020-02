Quiet, please - der tennisnet-Podcast: Ein Angebot für Roger Federer

Quiet, please heißt es auch in dieser Woche - und in Episode 8 unseres tennisnet-Podcasts sinnieren Alexander Antonitsch (ServusTV), Markus Zoecke (Eurosport) und Christopher Kas (ServusTV) über die Zukunft von Roger Federer, die Wertigkeit des Turniers in Rio de Janeiro und einen 16-Jährigen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.02.2020, 10:38 Uhr

© tennisnet Quiet, please - der tennisnet-Podcast - Episode 8

Hat Roger Federer mit seiner Entscheidung, erst auf Rasen wiederzukommen, alles richtig gemacht? Sollte die ATP mehr Spieler dazu verpflichten, in Rio de Janeiro anzutreten? Und was ist vom 16-jährigen Spanier Carlos Alcaraz zu halten, der sein erstes Match auf der ATP-Tour gewonnen hat? Diese Fragen und mehr diskutiert Alexander Antonitsch mit Christopher Kas und Markus Zoecke.

