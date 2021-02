Rafael Nadal - Michael Mmoh: Die Australian Open im Livestream, Liveticker und TV

Rafael Nadal trifft im Kampf um seinen 21. Grand-Slam-Titel am Donnerstag auf Michael Mmoh. Die Partie von den Australian Open 2021 gibt es in Österreich live auf ServusTV, in Deutschland auf Eurosport zu sehen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.02.2021, 16:50 Uhr

Nach einem Sieg über Laslo Djere steht Nadal in der zweiten Runde von Melbourne. Allerdings plagen den Mallorquiner Rückenprobleme, die einen beim Gedanken an einen ganz großen Wurf zweifeln lassen. Die Australian Open sind das einzige Grand Slam, das Nadal bisher "nur" einmal gewinnen konnte, nämlich im Jahr 2009.

Sein Kontrahent am Donnerstag ist ein US-Amerikaner mit nigerianischen Wurzeln, der in Saudi-Arabien aufgewachsen ist: Michael Mmoh. Der 23-Jährige liegt aktuell im ATP-Ranking auf Platz 177. In Runde 1 drehte er einen 1:2-Satzrückstand und bezwang Viktor Troicki mit 7:5 im entscheidenden Durchgang. Es wird die erste Begegnung mit Nadal, der Spanier ist klarer Favorit.

Australian Open: Nadal gegen Mmoh im Livestream

Das Zweitrundenduell von Rafael Nadal und Michael Mmoh ist als zweite Partie nach 9 Uhr MEZ in der Rod Laver Arena angesetzt. Sie wird live im TV bei Eurosport, ServusTV und im Livestream im Eurosport Player bzw. auf der Servus-TV-Homepage übertragen. Außerdem könnt ihr das Match hier im Matchtracker mitverfolgen.

