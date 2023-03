Rafael Nadal - Nach 912 Wochen ist erstmal Schluss

Rafael Nadal wird in der aktuellen Weltrangliste nicht mehr unter den zehn besten Spielern der Welt geführt. Das war zuletzt 2005 der Fall.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 20.03.2023, 18:58 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Rafael Nadal ist erstmals seit 2005 zweistellig

Gar nicht mal so findige Mathematiker haben ja schon vor Beginn des ATP-Masters-1000-Turniers in Indian Wells errechnet, dass Rafael Nadal durch die Absenz im Tennis Paradise erstmals seit 2005 aus den Top Ten der ATP-Weltrangliste fallen würde. Sagenhafte 912 Wochen hat der Spanier dort verbracht, lediglich eine hat auf volle 18 Jahre gefehlt.

Mit der Herausgabe der heutigen ATP-Charts haben es die Tennisfans nun Schwarz auf Weiß (wie man in jenen Zeiten, als die Serie losging, noch sagen durfte). Nadal wird nur noch auf Position 13 geführt. Ein Gefühl, dass er zuletzt als Teenager erlebt hat. Was in der Zwischenzeit geschehen ist, nur mal so als Beispiel?

Es wurden fünf verschiedene Fußball-Weltmeister gekürt: Frankreich 2006, Spanien 2010, Deutschland 2014, Frankreich 2018 und Argentinien 2022.

Nadal in Miami bzw. Key Biscayne ohne Titel

Im Tennissport war die Abwechslung nicht ganz so groß: Nadal, Roger Federer und Novak Djokovic haben sich die Majors untereinander aufgeteilt, zwischendurch durfte Juan Martin del Potro einmal und Andy Murray und Stan Wawrinka drei Mal ran. Erst in jüngerer Vergangenheit konnten sich auch Dominic Thiem, Daniil Medvedev und Carlos Alcaraz höchste Weihen abholen.

Weiße Flecken finden sich in der Tennis-Vita von Rafael Nadal naturgemäß wenige. Einer davon wird wohl ewig bleiben - auch wenn er in dieser Woche getilgt hätte werden können: ein Sieg beim ATP-Masters-1000-Turnier in Miami. Aber Florida steht schon länger nicht mehr auf dem Turnierplan von Nadal. Zuletzt war er 2017 am Start, damals verlor er - noch in Key Biscayne - im Endspiel gegen Roger Federer. Wie auch in jenem Jahr 2005, in dem die unglaubliche Serie von Rafael Nadal gewann. Vor 18 Jahren wurde das Endspiel aber noch über drei Gewinnsätze ausgetragen. Federer gewann mit 2:6, 6:7 (4), 7:6 (5), 6:3 und 6:1.

Hier die aktuelle ATP-Weltrangliste