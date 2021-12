Rafael Nadal und die Australian Open: Es wird eng

Hinter Rafael Nadals Start bei den Australian Open steht nach dessen positivem Corona-Test ein großes Fragezeichen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 21.12.2021, 19:04 Uhr

© Getty Images Rafael Nadals Start in Melbourne rückte in weite Ferne

Es waren Worte, die im Trubel um den positiven Corona-Test von Rafael Nadal beinahe untergingen. "Ich erlebe gerade einige unangenehme Momente, aber ich hoffe, dass ich mich Stück für Stück erholen werde", schrieb der 20-fache Grand-Slam-Sieger in den sozialen Netzwerken bezüglich seiner Infektion.

Symptomfrei dürfte der Verlauf beim vollständig immunisierten Spanier also nicht sein. Ein weiterer Grund, warum eine Teilnahme an den Australian Open in weite Ferne gerückt ist. Schon nach dem Exhbition-Event in Abu Dhabi hatte Nadal Raum für Spekulationen geboten, zudem schienen ihn im Spiel um Platz drei gegen Denis Shapovalov auch die Probleme am linken Fuß wieder zu beeinträchtigen.

Klar ist, dass Nadal sich nach seinem positiven Test mindestens für zehn Tage in häusliche Isolation begeben muss. Sollten die Symptome abgeklungen sein, dürfte der 35-Jährige demnach frühestens am 30. Dezember auf den Platz zurückkehren - bereits einen Tag vorher hebt der erste Charter-Flieger in Richtung Australien ab.

Das ATP-250-Turnier in Melbourne, für das Nadal genannt hat, startet am 4. Januar. Es scheint mehr als unwahrscheinlich, dass der Weltranglistensechste angesichts seines nicht geringer werdenden Trainingsrückstandes zu diesem Zeitpunkt bereits wieder wettkampfmäßig Tennis spielen kann. Alternativ könnte Nadal in der Woche vor den Australian Open noch in Adelaide oder Sydney spielen. So oder so: Die Zeit für eine ordentliche Vorbereitung auf das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres läuft dem Spanier allmählich davon.