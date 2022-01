Rafael Nadal vor den Australian Open: Zwischen Bescheidenheit und Zuversicht

Rafael Nadal wird als eine der großen Unbekannten in die am Montag startenden Australian Open gehen. Der Spanier, der erst vor wenigen Tagen sein Comeback auf der ATP-Tour nach mehrmonatiger Verletzungspause gegeben hatte, stapelt im Vorfeld bewusst tief.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 16.01.2022, 11:00 Uhr

Rafael Nadal geht als Nummer sechs in die Australian Open

Auf den ersten Blick darf Rafael Nadal auf ein herausragendes Comeback zurückblicken. Direkt bei seinem ersten Auftritt nach mehrmonatiger Verletzungspause konnte der ehemalige Weltranglistenerste auch gleich reüssieren - und beim ATP-250-Event von Melbourne nicht nur den Titel holen, sondern auch Wettkampfpraxis an jenem Ort sammeln, an dem es ab Montag bei den Australian Open um die erste Major-Trophäe des Jahres gehen wird. Es ist aber nicht alles eitel Wonne: Nadal musste auf dem Weg zum Titel nur drei Matches bestreiten, kein Gegner in der Millionenmetropole war zu diesem Zeitpunkt innerhalb der besten 90 der ATP-Weltrangliste zu finden.

Dementsprechend unsicher ist auch, was dem Mallorquiner in Down Under zuzutrauen ist. Bei jenem Grand Slam, das Nadal in seiner strahlenden Laufbahn nur einmal gewinnen konnte. Etwas Einordnung lieferte zuletzt Alexander Zverev, der im Zuge des Media Days erklärte, Nadal habe bei einer gemeinsamen Trainingseinheit einen durchaus guten Eindruck hinterlassen. Der Spanier selbst hingegen gibt sich gewohnt zurückhaltender: "Das Hauptziel ist es, zurückzukommen. Ich genieße das. Ich freue mich darauf, wieder die Australian Open zu spielen", so der 35-Jährige im Vorfeld des Turniers.

Nadal mit starken COVID-Symptomen

Mitgrund für die gedämpfte Erwartungshaltung ist auch jene COVID-Infektion, die Nadal wenige Tage vor seiner Abreise nach Down Under habe durchmachen müssen. "Ich war sehr krank während COVID", erklärte der 20-fache Grand-Slam-Champion. "Die Empfindungen waren in diesen sieben Tagen nicht gut, vor allem die ersten vier Tage, die ziemlich hart waren. Dann ging es mir nach und nach besser", erinnert sich der Mallorquiner. Für ihn selbst sei es bereits "großartig", wieder das Training zu genießen und "sich wieder wie ein professioneller Tennisspieler zu fühlen. Ich spiele gutes Tennis", sagte Nadal.

Inwieweit der Spanier diese wiedererlangte Stärke auch in einem kräftezehrenden Fünf-Satz-Match werde ausspielen können, sei zur Stunde noch ungewiss, wie der ehemalige Weltranglistenerste erklärte: "Ich kann keine präzise Antwort geben, weil ich kein Fünf-Satz-Match seit den French Open gespielt habe. Ich habe seit meiner Rückkehr nur drei Matches gespielt. Es ist offensichtlich, dass nichts klar ist." Er wolle von Tag zu Tag sehen und mit jedem Sieg an Selbstvertrauen gewinnen.

Denn dann, und das klingt nun bereits durchaus wieder etwas nach einer Kampfansage in Richtung Konkurrenz, wäre vieles möglich: "Ich habe viel mit verschiedenen Tennisspielern auf der Tour trainiert und die Eindrücke waren sehr gut. Mal sehen, wie es bei den Australian Open läuft. Jedes Spiel, das ich gewinnen kann, ist sehr wichtig für mein Selbstvertrauen. Dann weiß man nie, was passieren kann."