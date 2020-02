Rafael Nadal will in Tokio in Einzel, Doppel und Mixed an den Start gehen

Wie CroniSport Tenis auf Twitter berichtet, plant Rafael Nadal, bei den Olympischen Spielen in Tokio alle Bewerbe zu spielen. Im Doppel wird er wohl mit Marc Lopez an den Start gehen, im Mixed soll Garbine Muguruza an seiner Seite stehen.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 10.02.2020, 11:29 Uhr

Zwei Mal durfte Rafael Nadal bereits über Olympisches Gold jubeln. 2008 im Einzel, als er Fernando Gonzalez bei den Olympischen Spielen in Peking besiegen konnte. 2016 in Rio De Janeiro. wo er im Doppel an der Seite von Marc Lopez die Goldmedaille nach Spanien holen konnte. Doch der Medaillenhunger des Spaniers ist noch lange nicht gestillt, das sagte der 33-Jährige im Gespräch mit der spanischen Zeitung Marca: "Bei den Olympischen Spielen ist man immer bemüht, sein Maximum zu geben. Ich würde gerne bei allen Bewerben starten." Bestätigen wollte Nadal in diesem Interview aber nichts, es sei abzuwarten in welcher körperlichen Verfassung er in Tokio ankomme.

Nun berichtete CroniSport tenis aber, dass der Mallorquiner einen Start in Einzel, Doppel und Mixed geplant habe. Demnach soll der Spanier an der Seite von Marc Lopez doppeln, im Mixed würde er wohl mit Garbine Muguruza auf dem Platz stehen. Letztere freue sich ohnehin schon auf die Olympischen Spielen: "Ich würde gerne bei den Olympischen Spielen sein, weil es etwas ganz Besonderes ist", so die Australian-Open-Finalistin aus 2020.

Rafael Nadal schickt sich im Sommer also an, seinen persönlichen Medaillenspiegel deutlich aufzuwerten. Die Konkurrenz in Tokio wird aber eine starke sein, das weiß auch der Spanier: "Es ist zweifelsfrei der Wettkampf, den man in unserem Sport am schwierigsten gewinnen kann." Ein gutes Omen für Rafael Nadal könnte sein, dass die Olympischen Spiele in Asien über die Bühne gehen werden - wo der 33-Jährige seine erste Goldmedaille gewinnen konnte. Und: Dem Plan nach scheint Nadal ohnehin mehrere Chancen zu haben, Edelmetall nach Spanien zu holen.