Red Bull Bassline: Der Wiener Heumarkt wird wieder beben

Zum dritten Mal wird am Freitag, 20. Oktober 2023, ab 17 Uhr am Wiener Heumarkt die Red Bull Bassline über die Bühne gehen. Ein Event, das Tennis- und Musikfans gleichermaßen begeistert.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.10.2023, 13:29 Uhr

Am Freitag, 20. Oktober 2023, geht es am Wiener Heumarkt wieder los mit der Red Bull Bassline

Quiet, please? Das ist bei Red Bull Bassline keine Option. Denn während sich einige der besten Spieler der Welt am kommenden Freitag im eigens für die Erste Bank Open und eben Red Bull Bassline aufgebauten Tenniszelt am Wiener Heumarkt die Bälle um die Ohren schlagen, sorgen die DJs in der Halle für ausgelassene Stimmung. Ganz so, wie es sich Stefanos Tsitsipas, der Ideengeber der Veranstaltungsreihe, vorgestellt hat.

Gespielt wird ein Tiebreak-Turnier mit sechs ausgesuchten ATP-Profis, Wien ist bereits zum dritten Mal Austragungsort. Hier gab es vor zwei Jahren auch die Premiere, von der sich Spieler wie auch Fans gleichermaßen positiv angesprochen fühlten. Denn die Mischung aus Entertainment und Spitzensport gibt es in dieser Form nur bei Red Bull Bassline. Hier bekommt ihr alle Infos zum Event --> https://www.redbull.com/at-de/events/red-bull-bassline

Wie in diesem Jahr auch schon in Madrid zu bestaunen war. Dort duellierten sich die beiden Red-Bull-Botschafter Dominic Thiem und Stefanos Tsitsipas untereinander, Casper Ruud bekam es mit Sebastian Korda zu tun, Frances Tiafoe wiederum musste sich mit Altstar Feliciano Lopez auseinandersetzen. Großer Sport also - auf den sich nun auch wieder die österreichischen Tennisfans freuen dürfen.