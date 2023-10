Red Bull Bassline: Zverev triumphiert im Finale gegen Thiem

Bereits zum dritten Mal wurde das Red Bull Bassline im Vorfeld der Erste Bank Open in Wien mit einem Feld der Extraklasse ausgetragen. Im Traumfinale konnte Olympiasieger Alexander Zverev erfolgreich Revanche für seine Endspiel-Niederlage gegen Dominic Thiem bei den US Open 2020 nehmen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.10.2023, 06:32 Uhr

© GEPA Pictures Nach seinem Titelgewinn in der Stadthalle 2021 holte sich Alexander Zverev die nächste Trophäe in Wien.

Eingeheizt durch DJ Christoph Ott durften die 1500 Zuschauer in der ausverkauften Arena am Wiener Heumarkt auch in diesem Jahr die Weltelite wenige Stunden vor dem ATP-Turnier in der Wiener Stadthalle bewundern. Das Line-up mit Andrey Rublev, Alexander Zverev, Frances Tiafoe und Fabian Marozsan wurde mit den beiden österreichischen Lokalmatadoren Dominic Thiem und Jurij Rodionov abgerundet.

Von Beginn an zeigte der Deutsche Alexander Zverev, dass er sich am schnellsten auf das angewendete Tie-Break-Format einstellen konnte. In seinen Vorrundenspielen in der blauen Gruppe behielt er sowohl gegen den US-Amerikaner Frances Tiafoe, als auch gegen Fabian Marozsan aus Ungarn eine weiße Weste und qualifizierte sich damit für das Finale. Auch der Österreicher Dominic Thiem konnte seine beiden Partien in der roten Gruppe gegen Andrey Rublev und Jurij Rodionov gewinnen und gab dabei nur gegen seinen Landsmann einen Satz ab.

Im Endspiel gab es also das mit Spannung erwartete Re-Match vom Finale der US Open 2020, das im Gegensatz zu den Vorrundenspielen im „Best of Five-Modus“ ausgetragen wurde. Auch in Sachen Dramaturgie sollten die Zuschauer lange Zeit an den dramatischen Klassiker im Big Apple erinnert werden. Zverev startete furios und holte sich die ersten beiden Sätze mit 5:1 und 5:0, ehe Thiem sich immer besser ins Match kämpfte und sich den dritten Durchgang mit 5:3 sichern konnte. Diesmal aber behielt der Hamburger die Oberhand und holte sich den vierten Satz mit 5:4.

Die Zuschauer waren begeistert von der tollen Show, die sie von den Spielern geboten bekamen. Somit war das Red Bull Bassline auch in diesem Jahr wieder ein rundum gelungener Auftakt für das Wiener Tennishighlight des Jahres mit den Erste Bank Open in der Stadthalle.