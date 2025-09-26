RedBull Bassline: Rublev und Monfils schlagen in Wien auf!

Turntables meet Tennis! Das innovative Tennis-Turnier Red Bull BassLine gastiert am Freitag, den 17. Oktober 2025, wieder in der Wiener Stadthalle. Mit Andrey Rublev und Gaël Monfils stehen die ersten beiden Tennis-Topstars fest, die beim spektakulären Tie-Break-Turnier für eine einzigartige Atmosphäre am Centercourt sorgen werden.

von PM

zuletzt bearbeitet: 26.09.2025, 17:17 Uhr

© Red Bull Content Pool Die Stimmung beim RedBull Bassline wird wieder großartig sein

Am 17. Oktober 2025 geht das innovative Tennis-Turnier Red Bull BassLine in seine fünfte Auflage und verspricht wieder eine Nacht voller Tennis-Action, Musik und purer Emotionen. Und in diesem Jahr erwartet die Zuschauer:innen zusätzlich zum kurzweiligen Tie-Break-Format ein besonderes Entertainment-Highlight: Österreichs Charts-Überflieger RIAN wird live auftreten.

Andrey Rublev und Gaël Monfils sind mit dabei

Red Bull BassLine bedeutet Tennis-Spektakel ohne Anlaufzeit, wenn sechs der besten Tennisspieler der Welt auf dem Centercourt der Wiener Stadthalle aufschlagen. Es ist in den Wochen vor dem Turnierstart ein streng gehütetes Geheimnis, welche Top-Spieler sich bei Red Bull BassLine auf dem Centercourt duellieren. Bisher haben sich mit Carlos Alcaraz (2021), Karen Khachanov (2022) und Alexander Zverev (2023, 2024) drei klingende Namen in die Siegerliste des innovativen Tennis-Einladungsturniers in Wien eintragen können. Mit Andrey Rublev (ATP-Ranking 14) und Gaël Monfils (ATP-Ranking 52) stehen die ersten beiden Spieler fest, die die Tennisfans am Centercourt hautnah erleben können. Vor allem Andrey Rublev hat bereits gezeigt, dass ihm das Tie-Break-Turnier liegt. 2023 gewann er Red Bull BassLine in Madrid – aber auf Sand.

