Roger Federer - 1000 Wochen in den Top 30!

Nächster Rekord für Roger Federer: Der Schweizer befindet sich seit unfassbaren 1000 Wochen in den Top 30 der ATP-Rankings.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 25.12.2019, 19:44 Uhr

© Getty Images Roger Federer

Es gibt Spieler, die davon träumen, nur ein einziges Mal den Vorstoß in die Top 30 der Weltrangliste zu schaffen. Und dann gibt es eben Roger Federer, der seit Anfang dieser Woche exakt 1000 Wochen zu den 30 besten Tennisspielern der Welt zählt!

Wenig überraschend ist der 38-Jährige der erste Spieler, dem dieses Kunststück gelang. Seit Oktober 2000 gehört Federer zu diesem elitären Kreis, der erstmalige Sprung in die Top 30 gelang ihm dank eines Halbfinaleinzugs in Wien sowie dem Erreichen des Endspiels in Basel.

Federer steigt in Melbourne ein

Nur zum Vergleich: Zu diesem Zeitpunkt war der derzeitige Weltranglisten-21. Felix Auger-Aliassime gerade einmal zwei Monate alt! Federer liegt in der Weltrangliste aktuell 18 Plätze vor ihm und wird auch im kommenden Jahr versuchen, ihn und weitere Youngsters auf Distanz zu halten.

Zuzutrauen ist das dem 20-fachen Grand-Slam-Sieger jedenfalls. Eröffnen wird der "Maestro" seine Saison bei den Australian Open (ab dem 20. Jänner 2020). Nach zuvor zwei Melbourne-Turnsiegen in Folge scheiterte Federer in der Vorsaison im Achtelfinale an Stefanos Tsitsipas.