Roger Federer holt nach zwei Jahren "RF"-Logo von Nike zurück

Roger Federer hat sich offenbar sein langjähriges Markenzeichen zurückgeholt. Der RF-Schriftzug, der den Schweizer über eine lange Zeit begleitete, war nach seinem Ausrüsterwechsel 2018 von Nike zu Uniqlo verschwunden.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.03.2020, 21:54 Uhr

Der Schweizer kassierte einen Ausrüster-Vertrag in Höhe von 300 Millionen US-Dollar, die Rechte für das RF-Logo hatte aber Nike noch über. Das US-Amerikanische Unternehmen ließ dieses einst für ihr Tennis-Aushängeschild entwerfen.

Zuletzt war das Logo allerdings beim "Match for Africa", das Federer gegen Rafael Nadal in Südafrika bestritt, aufgetraucht.

Federers Manager kündigte vor einigen Wochen an, den Schriftzug zurückzuholen. Nun scheint es gelungen: Ein Auszug aus dem Patent-Verzeichnis in den USA zeigt nun, dass die Rechte für den Schriftzug an die sogenannte Tenro AG wanderten. Dieses Unternehmen gründete Federer im Jahr 2007, wie der Schweizer Blick berichtet, und hat seinen Sitz in Bottmingen im Kanton Basel-Land.

Federer trat erstmals in Wimbledon 2009 mit einem prunkvollen Cardigan auf, auf dem seine Initialen aufgenäht waren. Federers Ehefrau Mirka soll sich das Logo ausgedacht haben. Ob er in nächster Zukunft wieder mit seinem Logo auftreten wird, ist noch unklar.

Uniqlo zeigte wenig Interesse an der Verwendung des Schriftzuges. Vorstellbar wäre, dass Federer ihn zumindest auf seinen Schuhen, die nach wie vor von Nike stammen, tragen wird.

Zuletzt stieg er aber bei der Laufschuh-Firma On ein, er soll dort ein Investment von 50 bis 100 Millionen Franken getätigt haben. Zuletzt deutete er an, dass es in Zukunft auch Tennisschuhe geben könnte, die seinen Namen tragen.