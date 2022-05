Roland Garros 2022: Thiem, Alcaraz und Zverev starten schon am Sonntag

Alexander Zverev und Dominic Thiem werden schon am Sonntag bei den French Open 2022 aufschlagen. Auch Youngster Carlos Alcaraz greift bereits am ersten Turniertag ins Geschehen ein.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.05.2022, 19:17 Uhr

© Getty Pictures/GEPA Pictures Früher Start für Alexander Zverev und Dominic Thiem in Roland Garros 2022

Ganz schön was los gleich am ersten Tag der French Open 2022. Denn die Veranstalter setzten nicht weniger als 20 Männer-Matches für den Sonntag an, darunter auch die ersten Auftritte von Alexander Zverev und Dominic Thiem. Zverev trifft dabei auf einen Qualifikanten, Thiem bekommt es mit Hugo Dellien aus Bolivien zu tun.

Mit Spannung erwartet wird zudem der erste Auftritt von Carlos Alcaraz, der sich mit seinen Auftritten im ersten Saisondrittel in den Kreis der absoluten Topfavoriten auf den Titelgewinn in Paris gespielt hat. Der Youngster trifft zum Auftakt auf einen Qualifikanten. Außerdem im Einsatz: Grigor Dimitrov, der gegen Marcos Giron ran muss. Oder Diego Schwartzman und Félix Auger-Aliassime, die es beide mit einem Qualifikanten aufnehmen müssen.

Djokovic, Nadal, Alcaraz wohl am Montag

Mit Daniel Altmaier ist zudem noch ein zweiter deutscher Spieler für den Sonntag eingeplant. Altmaier beginnt gegen den Spanier Jaume Munar.

Die Ansetzungen lassen vermuten, dass am Montag dann die Auftritte von Novak Djokovic und Rafael Nadal folgen werden. Denn Zverev, Alcaraz, Thiem, Schwartzman und Co. sind ebenfalls in der oberen Hälfte des Tableaus angesiedelt.

Hier das Einzel-Tableau in Roland-Garros 2022