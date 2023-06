Roland Garros 2023 live: Carlos Alcaraz vs. Novak Djokovic im TV, Livestream und Liveticker

Carlos Alcaraz und Novak Djokovic bestreiten heute das Halbfinale in Roland Garros 2023. Das Match gibt es ab 14:45 Uhr live im TV bei ServusTV (in Österreich) und Eurosport, im Livestream bei ServusTV On und Discovery Plus und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.06.2023, 14:54 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz und Novak Djokovic treffen est zum zweiten Mal aufeinander

Erstaunlich, aber wahr: Es wird erst das zweite Treffen zwischen Carlos Alcaraz und Novak Djokovic werden. Das erste gab es im vergangenen JAhr in Madrid, wo sich Alcaraz im Tiebreak des dritten Satzes durchsetzen konnte.

Beide Spieler konnten bislang voll überzeugen, auch wenn Djokovic gegen Karen Khachanov einen Satz abgeben musste. Die Vorstellung von Alcaraz gegen Stefanos Tsitsipas im Viertelfinale war bis zum 5:2 im dritten Satz eine richtige Gala.

Alcaraz vs. Djokovic - hier gibt es einen Livestream

Das Match gibt es ab 14:45 Uhr live im TV bei ServusTV (in Österreich) und Eurosport und im Livestream bei ServusTV On und Discovery Plus.

