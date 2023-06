Roland Garros 2023 live: Carlos Alcaraz vs. Stefanos Tsitsipas im TV, Livestream und Liveticker

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.06.2023, 10:10 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz trifft auf Stefanos Tsitsipas

Auf Topfavorit Carlos Alcaraz könnte es im Viertelfinale der French Open zur ersten echten Standortbestimmung kommen: Mit Stefanos Tsitsipas wartet am Dienstag ein ehemaliger Finalist des Sandplatzklassikers. Die direkte Bilanz spricht mit 4:0 allerdings klar für den Spanier.

Alcaraz vs. Tsitsipas - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Carlos Alcaraz und Stefanos Tsitsipas gibt es ab 20:15 Uhr live im TV bei ServusTV (in Österreich) und bei Eurosport und im Livestream bei Servus TV On sowie in unserem Ticker.

Hier das Einzel-Tableau in Roland Garros