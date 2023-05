Roland Garros 2023 live: Oscar Otte vs. Alexander Shevchenko im TV, Livestream und Liveticker

Oscar Otte scheidet nach vier Sätzen gegen den jungen Russen Alexander Shevchenko zum dritten Mal in Folge in der ersten Runde der French Open aus! Der Kölner war zu unbeständig und verliert mit 5:7, 6:4, 1:6, 6:7 (2:7), Roland Garros dient somit nicht als Brustlöser in einer bis dato eher schwachen Saison von Otte. Der klar bessere Spieler war der Deutsche nur in Satz zwei, daher entscheidet Shevchenko das Duell verdient für sich. Der Russe war etwas beständiger und hat in den wichtigen Momente in den Sätzen eins und vier die Ruhe behalten, den dritten Durchgang dominierte Shevchenko. Er gewinnt damit sein erstes Match bei einem Grand-Slam-Turnier und wird in Runde zwei den dann stark favorisierten Italiener Lorenzo Musetti herausfordern. Danke fürs Mitlesen und einen schönen restlichen Sonntagabend!