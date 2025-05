Roland-Garros 2025: Altmaier nach Sieg gegen Medjedovic im Achtelfinale!

Daniel Altmaier ist mit einem 4:6, 6:3, 6:3 und 6:2 gegen Hamad Medjedovic in das Achtelfinale in Roland-Garros 2025 eingezogen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 30.05.2025, 19:37 Uhr

Daniel Altmaier in Roland-Garros 2025

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Viel Glück demjenigen, der in einem Match gegen Hamad Medjedovic so etwa wie Spielrhythmus braucht. Den wird man nämlich nicht bekommen. Der Serbe spielt immer nur in Extremen: entweder knallt er Vorhand oder Aufschlag oder auch durchaus exquisite Stoppbälle ins Feld. Oder er baut seine Schläge hinter der Grundlinie ein und offeriert zwischendurch auch gerne mal Doppelfehler. Daniel Altmaier war darauf natürlich vorbereitet. Und hat mit einer sehr konzentrierten Leistung ein 4:6, 6:3, 6:3 und 6:2 in die Umkleide mitgenommen. Plus den Einzug in das Achtelfinale in Roland-Garros 2025.

Dort wird es Altmaier, der in Runde eins den an Position vier gesetzten Taylor Fritz besiegt hat, wieder mit einem US-Amerikaner zu tun bekommen. Nämlich mit dem Sieger der Partie zwischen Frances Tiafoe und Sebastian Korda, die auf dem Court Suzanne-Lenglen ihr Match begannen, als Altmaier auf Court 14 schon in einer sehr guten Position war. Die hatte sich zu Beginn schon abgezeichnet, der deutsche Davis-Cup-Spieler war schnell mit einem Break in Führung gegangen. Ein paar Minuten Unkonzentriertheit reichten Medjedovic danach allerdings zum Satzgewinn.

Musetti und Rune im Achtelfinale gegeneinander

Altmaier beeindruckte das nicht. Bei plötzlich sommerlichen Temperaturen hielt er Medjedovic in Bewegung, bei vielen Bällen machte der Serbe gar keine Anstalten mehr, überhaupt hinzulaufen. Nach dem frühen Break im vierten Satz gab sich Medjedovic praktisch auf, Altmaier hatte nur kleine Probleme, den Sieg ins Ziel zu bringen. Die ersten fünf Matchbälle konnte Medjedovic mit seinem Aufschlag abwehren. Nach 2:48 Stunden Spielzeit durfte Altmaier aber durchatmen.

Zuvor hatten mit Lorenzo Musetti und Holger Rune schon zwei Spieler aus dem erweiterten Favoritenkreis den Einzug in die Sweet 16 geschafft. Musetti gewann gegen Mariano Navone in vier Sätzen, Rune musste gegen Quentin Halys sogar über die volle Distanz gehen. Im Achtelfinale am Sonntag kommt es zum Aufeinandertreffen der beiden.

Hier das Einzel-Tableau in Roland-Garros