Roland Garros 2025 live: Daniel Altmaier vs. Hamad Medjedovic im TV, Livestream und Liveticker

Daniel Altmaier und Hamad Medjedovic treffen in der dritten Runde der French Open 2025 aufeinander. Das Match gibt es ab ca. 15 Uhr live im TV bei Eurosport, im Livestream bei Discovery Plus und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.05.2025, 18:06 Uhr

© Getty Images Daniel Altmaier misst sich mit Hamad Medjedovic

Zieht Daniel Altmaier bei den French Open ins Achtelfinale ein? Die Chance ist jedenfalls groß. Der Deutsche, der zum Auftakt den Weltranglistenvierten Taylor Fritz aus des Turnier nahm, bekommt es in der dritten Runde mit dem ungesetzten Serben Hamad Medjedovic zu tun.

Medjedovic gab in Paris noch keinen Satz ab und liegt im direkten Vergleich mit Altmaier 1:0 in Front. In diesem Jahr gewann der 21-Jährige im Viertelfinale von Marseille in drei engen Sätzen.

Altmaier vs. Medjedovic - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Daniel Altmaier und Hamad Medjedovic gibt es ab ca. 15 Uhr live im TV bei Eurosport und im Livestream bei Discovery Plus.

Hier das Einzel-Tableau in Roland-Garros