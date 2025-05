Roland-Garros: Alcaraz mit leichtem Wackler in Runde drei

Carlos Alcaraz ist mit einem Vier-Satz-Erfolg gegen Fabian Marozsan in die dritte Runde von Roland-Garros 2025 eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.05.2025, 16:51 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Carlos Alcaraz hat in Paris zwar seinen ersten Satz verloren, das Weiterkommen gegen Fabian Marozsan stand aber letztlich nie in Frage. Der Spanier gewann mit 6:1, 4:6, 6:1 und 6:2. In der nächsten Runde könnte ein Lokalmatador warten: Dann nämlich, wenn Giovanni Mpetshi Perricard gegen Damir Dzumhur gewinnt.

Alcaraz legte los wie die Feuerwehr, ließ jenem Mann, gegen den er 2023 in Rom verloren hatte kein Chance. Im zweiten Satz verteidigte Marozsan ein frühes Break bis zum Schluss. Das war es dann aber auch mit der Magie des Ungarn.

Zeitgleich gab es auf dem Court Suzanne-Lenglen ein kleines Drama. Da musste sich ein angeschlagener Casper Ruud nämlich dem Portugiesen Nuno Gomes in vier Sätzen geschlagen geben.

Hier das Einzel-Tableau in Roland-Garros