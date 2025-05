Roland Garros 2025 live: Carlos Alcaraz vs. Fabian Marozsan im TV, Livestream und Liveticker

Carlos Alcaraz und Fabian Marozsan treffen in der zweiten Runde der French Open 2025 aufeinander. Das Match gibt es ab ca. 13:30 Uhr live im TV bei Eurosport, im Livestream bei Discovery Plus und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.05.2025, 18:23 Uhr

Nach seinem überzeugenden Auftakterfolg über Giulio Zeppieri bekommt es Titelverteidiger Carlos Alcaraz in der zweiten Runde der French Open mit Fabian Marozsan zu tun. Der 25-Jährige setzte sich seinerseits zum Auftakt gegen Luca Nardi in drei Sätzen durch.

Im Head to Head zwischen Alcaraz und Marozsan steht es 1:1. Der Ungar gewann 2023 in Rom in zwei Sätzen, im Vorjahr schlug der Spanier in Indian Wells mit einem 6:3 und 6:3-Erfolg zurück.

Alcaraz vs. Marozsan - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Carlos Alcaraz und Fabian Marozsan gibt es ab ca. 13:30 Uhr live im TV bei Eurosport und im Livestream bei Discovery Plus.

Hier das Einzel-Tableau in Roland-Garros