Roland Garros: Beatriz Haddad Maia schreibt ein bisschen Tennisgeschichte

Beatriz Haddad Maia hat als erste Brasilianerin seit 55 Jahren das Viertelfinale eines Grand-Slam-Turniers erreicht. Dafür benötigte sie allerdings einen Marathon von 3:51 Stunden Länge.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.06.2023, 15:20 Uhr

© Getty Images Beatriz Haddad Maia musste für ihren Viertelfinaleinzug ganze Arbeit leisten

6:7 (3) und 0:3 lag Beatriz Haddad Maia gegen Sara Sorribes Tormo im ersten Match des Tages auf dem Court Suzanne-Lenglen schon zurück. Es sah also wieder danach aus, dass die Brasilianerin nicht in ihr erstes Viertelfinale bei einem Major einziehen würde. Dann aber drehte Haddad Maia die Partie, vergab im dritten Satz bei 5:4 und eigenem Aufschlag drei Matchbälle, gewann schließlich mit 6:7 (3), 6:3 und 7:5. Nach einer Spielzeit von 3:51 Stunden - im drittlängsten Match in Roland Garros seit 1968. Und dem längsten auf der WTA-Tour in diesem Jahr.

Apropos: Das war auch jenes Jahr, in der zuletzt eine Brasilianerin unter die letzten acht eines Grand-Slam-Turniers gelangt ist. Vor 55 Jahren war dies Maria Esther Bueno geglückt.

Im Viertelfinale bekommt es Haddad Maia mit Ons Jabeur zu tun. Die Tunesierin hielt sich beim 6:3 und 6:1 gegen Bernarda Pera nicht lange auf.

