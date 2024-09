Französischer Tennisverband bestätigt Einbruch in Roland-Garros

Im Stade Roland Garros wurde in der Nacht auf Donnerstag eingebrochen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 29.09.2024, 18:15 Uhr

© Getty Images In Roland-Garros wurde eingebrochen

Der französische Tennisverband (FFT) hat am Sonntag gegenüber der Nachrichtenagentur AFP einen Einbruch in Roland-Garros bestätigt. Demnach brachen Diebe in der Nacht auf Donnerstag in den Tenniskomplex, der vom FFT verwaltet wird, ein.

Die Einbrecher hätten mehrere Büros durchwühlt und Markenprodukte, darunter Armbänder, gestohlen. Französischen Medienberichten zufolge soll sich der Schaden auf rund 30.000 Euro belaufen.

“Eine Untersuchung ist im Gange und es wurde Anzeige erstattet”, hieß es von Seiten der FFT. Entsprechende Medienberichte über den Gesamtwert der gestohlenen Waren wollte der Verband nicht bestätigen.