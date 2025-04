French Open: Gewinnt Carlos Alcaraz auch 2025 den Wettlauf mit der Zeit?

Schon 2024 hatte Carlos Alcaraz während der Sandplatzsaison mit Verletzungssorgen zu kämpfen, am Ende stand der Triumph bei den French Open. Wiederholt sich Geschichte in diesem Jahr?

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 25.04.2025, 17:34 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Carlos Alcaraz wird in Paris als Titelverteidiger an den Start gehen

Turniersieg in Monte-Carlo, Finale in Barcelona: Eigentlich hatte die Sandplatzsaison 2025 für Carlos Alcaraz ja äußerst verheißungsvoll begonnen. Nun muss der Weltranglistendritte aber vorerst pausieren. Der Spanier sagte seinen Start beim ATP-Masters-1000-Event in Madrid am Donnerstag verletzungsbedingt ab.

“Ich konnte die ganze Woche nicht trainieren und habe herausgefunden, dass ich Verletzungen im Oberschenkel und in der Leiste habe. Ich muss auf meinen Körper hören”, sagte Alcaraz, der sich die Blessuren im verlorenen Barcelona-Finale gegen Holger Rune zugezogen hatte. Knapp einen Monat vor dem Beginn der French Open (25. Mai bis 8. Juni) steht damit auch ein kleines Fragezeichen hinter seinem Start in Paris.

Alcaraz will “kein Risiko eingehen”

Neuland betritt Alcaraz damit nicht. Im vergangenen Jahr verpasste der Iberer das Turnier in Rom aufgrund einer Armverletzung, nur um wenige Wochen später seinen ersten Titel am Bois de Boulogne zu holen. Auch 2025 sind die French Open für den 21-Jährigen wieder das ganz große Ziel. “Ich habe die Entscheidung getroffen, um kein Risiko einzugehen”, begründete Alcaraz am Donnerstag seine Madrid-Absage.

Wann der vierfache Grand-Slam-Sieger wieder auf der Tour zu sehen sein wird, ist noch unklar. Plangemäß würde für Alcaraz vom 7. bis 18. Mai das ATP-Masters-1000-Turnier in Rom auf dem Programm stehen. Weitere medizinische Tests am Montag sollen darüber Auskunft geben, wie lange der Spanier genau ausfallen wird.