ATP Masters Rom: Carlos Alcaraz sagt Teilnahme ab

Nach dem Viertelfinalaus in Madrid, sagt Carlos Alcaraz seine Teilnahme beim folgenden ATP Masters-Event in Rom verletzungsbedingt ab.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 03.05.2024, 13:31 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Carlos Alcaraz wird nicht in Rom an den Start gehen.

Carlos Alcaraz wird nicht beim Masters in Rom in der kommenden Woche an den Start gehen. Das gabe der Weltranglistendritte via Instagram bekannt. Nach der Viertelfinalpleite gegen Andrey Rublev in Madrid, hatte der 20-Jährige wieder Schmerzen verspürt, die mit einer alten verletzung zu tun haben.

Ein Muskelödem im Arm zwingt Carlos Alcaraz vor den French Open zu einer Pause: "Nach dem Spiel in Madrid verspürte ich Schmerzen und ein Unbehagen im Arm. Heute habe ich einige Tests durchgeführt und habe ein Muskelödem, eine Folge meiner kürzlichen Verletzung." Immer wieder hat der ehemalige Weltranglistenerste mit Verletzungen zu kämpfen.

Carlos Alcaraz hat kaum Punkte in Rom zu verteidigen

Immerhin positiv für Carlos Alcaraz: Beim Turnier in Rom hat der Spanier nicht viele Punkte zu verteidigen. Im vergangenen Jahr scheiterte Alcaraz in zwei Sätzen an Fabian Maroszan. Damit wird der zweifache Grand-Slam-Champion höchstwahrshceinlich erst in Paris wieder aufschlagen.