ATP Barcelona: Holger Rune holt Titel gegen Alcaraz

Holger Rune (ATP-Nr. 13) hat beim ATP-500er-Turnier in Barcelona den Titel geholt. Er schlug den Weltranglisten-Zweiten Carlos Alcaraz in zwei Sätzen mit 7:6 (6), 6:2.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 20.04.2025, 17:58 Uhr

© Getty Images Holger Rune

Im jüngsten Barca-Finale seit 2006 (Nadal vs. Robredo) erwischte Alcaraz den besseren Start und breakte früh. Rune aber glich aus, beim 5:4 hatte er zwei Satzbälle gegen den Aufschlag des Spaniers, aber der parierte. Im Tiebreak schlug Rune mit seinem fünften Satzball zu.

In Satz zwei musste Alcaraz eine Verletzungspause nehmen und kurzfristig den Platz verlassen. Rune gelangen im Anschluss zwei Breaks, am Ende servierte er sicher aus zum Sieg.

Für Rune ist es der fünfte Titel auf der Tour. Im ATP-Ranking wird der Däne ab morgen wieder unter den Top 10 der Welt zu finden sein - konkret auf Platz 9. Auf dem Weg zum Titel hatte er bereits den an zwei gesetzten Casper Ruud geschlagen.

Alcaraz hingegen verpasste seinen dritten Triumph in Barcelona. Er hatte hier 2022 und 2023 gesiegt. 2024 hatte er verletzungsbedingt gefehlt. In der vergangenen Woche hatte Alcaraz das Masters-Turnier in Monte-Carlo für sich entschieden.