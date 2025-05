Roland-Garros: Iva Jovic schafft das Triple

Zum dritten Mal in Folge hat die 17-jährige Iva Jovic eine dem US-Verband zustehende Wildcard für ein Grand-Slam-Turnier gewonnen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.05.2025, 21:06 Uhr

© Getty Images Iva Jovic steht auch in Roland-Garros im Hauptfeld

Man kann zum freundlichen Austausch von Wildcards zwischen den Veranstaltern der Grand-Slam-Turniere stehen, wie man möchte - fair ist dieser gegenüber dem Rest der Tenniswelt eher nicht. Der von US-amerikanischer Seite lässt sich zumindest sagen: Die Wildcards werden auf ehrlichem sportlichen Weg verdient. Und die 17-jährige Iva Jovic hat mittlerweile geradezu eine Meisterschaft darin entwickelt.

Denn nach den US Open 2024 und den Australian Open 2025, wo Jovic jeweils den begehrten Platz im Tableau erreichen und dann auch noch eine Runde im Hauptfeld gewinnen konnte, gelang ihr das nun auch für die bald anstehenden French Open. Jovic setzte sich dabei knapp gegen Whitney Osuigwe durch. Letztere hat in Roland-Garros ja schon einmal den Titel bei den Juniorinnen geholt.

Die Wildcard für die French Open wird auf diese Weise seit 2012 vergeben. Und Taylor Townsend hält den Rekord an „Siegen“: Bereits drei Mal konnte sich Townsend über diesen Weg qualifizieren.

Bei den Männern geht der Startplatz diesmal an Emilio Nava, der mit einem Sieg beim Challenger in Sarasota und einem Finaleinzug in Tallahassee die nötigen Punkte holte.