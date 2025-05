Roland Garros 2025 live: Iga Swiatek vs. Emma Raducanu im TV, Livestream und Liveticker

Iga Swiatek und Emma Raducanu treffen in der zweiten Runde der French Open 2025 aufeinander. Das Match gibt es ab ca. 15:30 Uhr live im TV bei Eurosport, im Livestream bei Discovery Plus und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.05.2025, 14:47 Uhr

© Getty Images Emma Raducanu fordert Iga Swiatek

Wartet auf Iga Swiatek in der zweiten Runde der French Open die erste Standortbestimmung? Gegnerin Emma Raducanu präsentierte sich zuletzt in guter Form und weiß spätestens seit ihrem US-Open-Triumph 2021 auf großer Bühne zu überzeugen.

Für Swiatek geht es am Bois de Boulogne indes um den vierten Titel in Serie, die bisherige Saison verlief für die Polin nicht nach Wunsch. In den vier Duellen mit Raducanu gab die ehemalige Weltranglistenerste noch keinen Satz ab.

Swiatek vs. Raducanu - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Iga Swiatek und Emma Raducanu gibt es ab ca 15:30 Uhr live im TV bei Eurosport und im Livestream bei Discovery Plus.

Das Einzel-Tableau bei den French Open