Roland-Garros: TNT bringt Venus Williams zurück nach Paris

Erstmals wird der TV-Sender TNT die French Open für den US-amerikanischen Markt übertragen. Die Line-Up der Expertinnen ist beeindruckend.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 04.05.2025, 13:49 Uhr

Nach allem, was man so weiß, ist Venus Williams immer noch eine aktive professionelle Tennisspielerin. Und wenn dem so ist, dann muss die ältere der beiden Williams-Schwestern als die am höchsten dekorierte Aktive eingeordnet werden. Sieben Majors hat Venus im Einzel gewonnen, da kommt ihr Iga Swiatek mit fünf derzeit am nächsten.

Es ist allerdings so gut wie ausgeschlossen, dass Venus Williams in Roland-Garros 2025 aufschlagen wird. Und dennoch: Sie wird ihre Rolle haben - für das US-amerikanische TV-Publikum nämlich. Denn der übertragende Sender TNT hat Venus als Expertin verpflichtet.

McEnroe, Evert, Davenport auch als ExpertInnen

Nun muss man wissen: In den letzten Jahren ist die Übertragung der Grand-Slam-Turniere in den USA fast exklusiv bei ESPN gelegen. TNT (Turner Network Television) war aber in der National Basketball Association zuhause, hat dort aber die Senderechte an ein anderes Outlet abgeben müssen. Die frei gewordenen Ressourcen wurden nun dafür eingesetzt, aus 15 Tage lang Major-Tennis aus Paris übertragen zu dürfen.

Und TNT klotzt. Denn neben Venus Williams sind etwa auch John McEnroe, Chris Evert, Andre Agassi, Lindsay Davenport, Caroline Wozniacki, Jim Courier oder Sloane Stephens als Fachkräfte annonciert. Im Fall von McEnroe und Evert insofern spannend, als dass diese beiden Legenden ja auch für ESPN am Start waren. Aber das kennt man ja auch aus dem deutschsprachigen Raum, wo die Grenzen zwischen etwa Eurosport und Sky bei den Experten eher fließend sind.