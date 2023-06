Roland Garros: Comeback-König Ruud zieht ins Viertelfinale ein

Casper Ruud hat erneut das Viertelfinale in Roland Garros erreicht. Der Norweger besiegte Nicolas Jarry in drei knappen Sätzen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.06.2023, 17:18 Uhr

© Getty Images Casper Ruud nähert sich langsam seiner Hochform

1:4 im zweiten und 2.4 im dritten Satz lag Casper Ruud gegen Nicolas Jarry auf dem Court Philippe-Chatrier schon zurück - beide Male zog der Norweger aber seinen Kopf aus der Schlinge, gewann noch mit 7:6 (3), 7:5 und 7:5. Nächster Gegner von Ruud wird der Sieger der Partie zwischen Holger Rune und Francisco Cerundolo sein.

Jarry hatte Ruud zuletzt im Viertelfinale des Turniers in Genf besiegt, danach auch noch Alexander Zverev und Grigor Dimitrov. Mit dem Selbstvertrauen durch den Titel in der Schweiz spielte Jarry bislang auch in Roland Garros groß auf, fand aber in Ruud seinen Meister.

Damit fehlen Casper Ruud noch zwei Siege, um sein Vorjahres-Ergebnis zu egalisieren: 2022 stand er erstmals im Endspiel eines Majors, verlor glatt gegen Rafael Nadal. Ein paar Monate später stürmte Ruud in New York City bei den US Open ebenfalls bis ins Finale, unterlag dort aber Carlos Alcaraz. Ein Treffen mit dem Spanier könnte es auch am kommenden Sonntag geben.

