Roland Garros: Krawietz und Pütz im Viertelfinale gescheitert

Kevin Krawietz und Tim Pütz sind in Roland Garros 2023 im Viertelfinale ausgeschieden. Die beiden Deutschen unterlagen Ivan Dodig und Austin Krajicek mit 6:7 (6), 7:5 und 4:6.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.06.2023, 16:32 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Tim Pütz und Kevin Krawietz sind in Paris ausgeschieden

Kevin Krawietz muss auf seinen dritten Triumph bei den French Open ebenso warten wie Tim Pütz auf seinen ersten. Denn die beiden deutschen Doppel-Spezialisten mussten sich im Viertelfinale dem an Position vier gesetzten Paar Ivan Dodig und Austin Krajicek mit 6:7 (6), 7:5 und 4:6 geschlagen geben. Das Match auf Court-Suzanne-Lenglen verlief die ersten beiden Sätze über extrem eng, in der Entscheidung gab dann ein frühes Break für Dodig/Krajicek den Ausschlag.

Eine Chance besteht für die deutschen Männer aber noch, im Paarlauf den Titel zu holen: Denn Andreas Mies, an der Seite von Krawietz schon zweimal am Bois de Boulogne erfolgreich, steht mit seinem Partner Matwe Middelkoop im Halbfinale. Mies/Middelkoop spielen in der Vorschlussrunde gegen die beiden Belgier Sander Gille und Joran Vliegen.

