Roland Garros live: Daniel Altmaier vs. Marc-Andrea Huesler im TV, Livestream und Liveticker

Es ist eine gute Sandplatzsaison, die Altmaier bisher zeigt. Nach dem frühen Ausscheiden in Houston gewann er zunächst das Challenger-Turnier in Sarasota, bei dem er insgesamt nur einen Satz abgeben musste. Es folgte ein schnelles Aus in München, ehe beim Masters in Madrid seine grosse Stunde schlug. Eigentlich hatte er bereits in der Qualifikation das Nachsehen, durfte dann wegen der Verletzung seines Gegners aber nachrücken und stiess bis ins Viertelfinale vor. Erst dort unterlag er Borna Coric aus Kroatien klar (3:6, 3:6). In Rom kämpfte er sich bis in die zweite Runde, verlor dann aber denkbar knapp gegen den klaren Favoriten Frances Tiafoe (6:3, 5:7, 3:6). An diese Leistung dürfte er anknüpfen wollen.