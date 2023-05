Roland Garros: Novak Djokovic hat auch Alexander Zverev auf der Rechnung

Novak Djokovic sieht den Ausgang des Turniers in Roland Garros offener denn je. Und schließt auch Alexander Zverev in den Favoritenkreis mit ein.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 27.05.2023, 21:58 Uhr

© Getty Images 2019 hat Novak Djokovic Alexander Zverev in Roland Garros besiegt

Von Jens Huiber aus Paris

Schon erstaunlich, wie viel auch am Samstag im Stade Roland Garros los war, an einem Tag, an dem das Konzert von Yannick Noah (tatsächlich) zum Highlight taugte. Andererseits: Seit neuestem ist es ja fast schon Usus, dass einige SpielerInnen vor Beginn des Turniers noch einen Trainingssatz unter Wettkampfbedingungen - das heißt mit Schiedspersonal und Ballkindern - bestreiten. Im Stade Philippe-Chatrier kamen dieser Pflicht Leylah Fernandez und Lokalmatadorin Caroline Garcia nach.

Ein paar Meter weiter machte sich derweil Novak Djokovic mit Karen Khachanov matchfit für das zweite Major des Jahres. Carlos Alcaraz, auf den Djokovic im Halbfinale treffen könnte, und Stefanos Tsitsipas, der potenzielle Viertelfinalgegner des Serben lösten die beiden auf dem Court Suzanne-Lenglen ab.

Djokovic sieht Alcaraz ganz vorne

Novak Djokovic wird am Montag ins Geschehen eingreifen, zu weit voraus möchte er nicht ins Turnier schauen, wie er auf seiner Pressekonferenz erklärte. Das gebiete schon der Respekt vor seinen frühen Gegnern. Der erste und also allerfrüheste wird Aleksandar Kovacevic sein, ein Mann mit serbischen Wurzeln, der in den USA geboren ist. Djokovic freut sich auf die Begegnung mit Kovacevic - nicht alleine wegen der ausgezeichneten Siegchancen. Sondern auch, weil er sich mit dem 24-Jährigen auf Serbisch unterhalten könne.

Die Abwesenheit von Rafael Nadal bedaure er auf der persönlichen Ebene, im Tableau fehle ihm der Name des Rekordsiegers in Roland Garros nicht. Das Rennen sei offen, natürlich zähle auch er selbst zu den Favoriten. So wie Carlos Alcaraz - für Djokovic der größte Anwärter auf den Titel - Stefanos Tsitsipas oder Daniil Medvedev und Holger Rune.

„Zverev weiß, wie man die großen Matches spielt“

Aber eben auch: Alexander Zverev. „Er weiß, wie man die großen Matches spielt“, führte Djokovic aus, Gegen den Deutschen hat Djokovic insgesamt eine Bilanz von 7:4-Siegen. Bei Grand-Slam-Turnieren allerdings konnte Zverev noch keinen Stich machen: weder 2019 in Roland Garros noch 2021 in Australien oder bei den US Open.

Mit Zverev als Gegner wird sich Djokovic aber erst auseinandersetzen, wenn es richtig gut läuft. Denn auf den gebürtigen Hamburger könnte der zweimalige Champion von Roland Garros in diesem Jahr erst im Finale treffen.

