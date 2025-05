Rom: Gauff ringt Zheng zum Finaleinzug gegen Paolini nieder

In einer niveauarmen, dafür aber allzeit spannenden Halbfinalbegegnung beim WTA-1000-Turnier in Rom besiegte die US-Amerikanerin Coco Gauff die Chinesin Qinwen Zheng nach mehr als dreieinhalb Stunden in drei Sätzen und ist somit die Finalgegnerin von Jasmine Paolini aus Italien.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 16.05.2025, 00:35 Uhr

© Getty Images Coco Gauff musste gegen Qinwen Zheng lange um den Einzug ins Endspiel von Rom zittern.

Auch wenn sich der direkte Vergleich mit 2:0 für Coco Gauff positiv las, dürfte ihr vor dem Halbfinale gegen Qinwen Zheng beim WTA-1000er-Turnier in Rom doch noch der Dreisatz-Thriller im Finale der WTA-WM im vergangenen Jahr in Erinnerung geblieben sein. Und auf Sand durfte mit der chinesischen Olympiasiegerin von Paris gerade nach ihrem Erfolg im Foro Italico gegen Aryna Sabalenka gerechnet werden.

Und so entwickelte sich ein intensiver Schlagabtausch, bei dem beide Spielerinnen mit einer sehr ähnlichen Spielanlage von der Grundlinie zu Werke gingen. Nachdem die 21-jährige Gauff nach zwei hartumkämpften Spielen mit einer 2:0-Führung startete, meldete sich Zheng postwendend mit dem Ausgleich zurück. Als sich die US-Amerikanerin erneut absetzen konnte und bei 5:3 zum Satzgewinn servierte, startete sie mit einem kapitalen Doppelfehler und ließ in der Verunsicherung weitere folgen, um das Service letztlich abzugeben. Und so sollte der von viel Nervosität und zahlreichen Fehlern geprägte 1. Satz in den Tiebreak gehen, in dem die US-Amerikanerin mit 7:3 das bessere Ende für sich hatte.

Im zweiten Akt agierte Zheng wesentlich mutiger und suchte auch öfters den erfolgreichen Weg ans Netz. Nach einem frühen Break, das sie zu einer 4:1-Führung ausbauen konnte, ließ sich die 22-jährige auch von mehreren Aufschlagverlusten auf beiden Seiten nicht aufhalten und schaffte den Satzausgleich. Auch im dritten Satz ging das muntere Break-Festival weiter, womit das Momentum mehrfach wechselte und in einen entscheidenden Tiebreak mündete. Wie bereits im ersten Durchgang konnte Gauff den Showdown für sich entschieden und fixierte trotz insgesamt 16 Doppelfehler den finalen 7:6 (3), 4:6, 7:6 (4)-Erfolg nach 3:32 Stunden.

Im Endspiel sieht sich die Weltranglisten-3. der an Nr. 6 gesetzten Italienerin Jasmine Paolini gegenüber, die sich in zwei Sätzen gegen Peyton Stearns aus den USA behaupten konnte.

