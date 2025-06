Sakkari in der Tradition von Murray: „Niemand mag Dich!“

Maria Sakkari hat nach ihrem Erfolg in Bad Homburg mit ihrer geschlagenen Gegnerin Yulia Putintseva noch ein Hühnchen gerupft.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 23.06.2025, 09:02 Uhr

© Getty Images Maria Sakkari am Sonntag in Bad Homburg

Andy Murray war ja während seiner brillanten Karriere nur einmal zu Gast in München, hat bei den BMW Open aber aus verschiedenen Gründen einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Da war das epische Montagsfinale gegen Philipp Kohlschreiber, das Murray knapp für sich entscheiden konnte. Das obligatorische Anlegen der Sieger-Lederhose hat er ebenso mit Würde getragen wie er sich während der gesamten Woche nahbar für die Fans gegeben hat.

Ach, ja: Da war ja auch noch die Begegnung mit Lukas Rosol, im Viertelfinale. Im Verlauf seines Drei-Satz-Erfolges hatte Murray damals Rosel zugerufen, dass ihn niemand auf der Tour mag. Seines Verhaltens wegen. Er legte sogar noch ein Schipperl drauf: „Jeder hasst Dich.“

Putintseva hat schlechtes Benehmen nicht exklusiv

In diese großen Fußstapfen ist nun Maria Sakkari getreten. Nachdem sie in der ersten Runde des WTA-Tour-500-Turniers in Bad Homburg gegen Yulia Putintseva gewonnen hatte, bekam Sakkari von der Kasachen zwar einen lauwarmen Handschlag, den aber ohne Augenkontakt. Das wollte Sakkari nicht einfach so stehen lassen - und sprach Putintseva darauf an. Die wiederum machte einen theatralischen Knicks und ließ dann ein paar Unfreundlichkeiten in Richtung ihrer griechischen Bezwingerin ab. Das Gespräch eskalierte bis zu dem Punkt, dass Sakkari eben den großen Andy Murray zitierte (ob wissentlich oder nicht, sei dahingestellt): „Nobody likes you.“

Tatsächlich ist Yulia Putintseva auf dem Court für ihre Intensität bekannt. Da kann es bei eher bescheidenem Matchverlauf schon mal dazu kommen, dass sie ihre Box nicht nur böse anschaut, sondern mit Tiraden bedenkt, die wahrscheinlich nicht ganz der Netiquette auf der WTA-Tour entsprechen. Das hat Putintseva aber nicht exklusiv. Ebensowenig die lasche Gratulation nach einer Niederlage. Was die Sache nicht besser macht. Maria Sakkari jedenfalls hat mit ihrer Reaktion wohl einigen Kolleginnen aus der Seele gesprochen.

